Francia blindata per la festa nazionale

“A causa del livello elevato e persistente della minaccia terroristica, un’attenzione particolare sarà volta alle misure di sorveglianza e controllo previste nel piano antiterrorismo Vigipirate, come anche alla capacità reattiva delle nostre unità“, ha scritto il ministro dell’Interno Gérald Darmanin in un messaggio rivolto ai prefetti.

Il ministro chiede massima attenzione, in particolare, nei trasporti pubblici ed una “presa in conto immediata di ogni forma di violenza urbana o fenomeno per bande”. A Parigi, dove si terrà la tradizionale parata militare sull'Avenue des Champs-Elysées con il presidente Emmanuel Macron e le massime cariche dello Stato, verranno schierati 12.000 agenti e pompieri. Appelli a manifestare nella capitale, in Place de la Bastille, sono stati lanciati sui social da gruppi di 'Gilets Jaunes' in lotta contro il governo.