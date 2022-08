Francia, 100 comuni senza acqua potabile

“Oggi oltre un centinaio di comuni in Francia non hanno più acqua potabile”: è quanto riferisce il ministro della Transizione ecologica, Christophe Béchu, che ritiene la situazione “storica”. Il ministro è intervenuto durante una visita nelle Alpes-de-Haute-Provence, nel sud della Francia.

Niente più acqua nelle tubature

Negli oltre cento comuni francesi senza acqua potabile, ha precisato il ministro Béchu in visita nel sud del Paese, “ci sono approvvigionamenti che vengono fatti con dei camion di acqua potabile che trasportiamo” sul posto, “visto che non c’è più nulla nelle tubature”. “La sfida consiste nell’aumentare un certo numero di restrizioni per non arrivare a questo punto”, ha aggiunto.