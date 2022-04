“Francesi, votate Macron. Le Pen vicina a Putin”

L’oppositore russo Alexey Navalny, invita la Francia a votare per Emmanuel Macron al secondo turno delle presidenziali, mentre accusa il partito di Marine Le Pen di aver “venduto la sua influenza politica a Putin’.

In una serie di tweet, Navalny si è detto in “shock” per il prestito di 9 milioni di dollari negoziato nel 2014 dall’allora partito Front National (diventato poi Rassemblement national) con una banca russa. “È corruzione. È la vendita di influenza politica a Putin”, ha scandito l’oppositore.