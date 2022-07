Francesco: “no all’aborto, spero in una visita in Russia”

Papa Francesco, in occasione dell’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Reuters, ha espresso la sua speranza di potersi recare a Kiev e Mosca il prima possibile. Lo stesso Francesco ha poi smentito le voci che lo davano per malato di cancro, così come quelle che lo davano per dimissionario.

Francesco non ha intenzione di dimettersi

Le voci su una possibile dimissione del Papa si erano scatenate sulla base della sua futura agenda. Il pontefice in agosto sarà impegnato in incontri con i cardinali per discutere della nuova costituzione vaticana, una cerimonia per istituire nuovi cardinali. Inoltre, è in programma una visita all’Aquila: la città è associata a Celestino V, che aveva rassegnato le sue dimissioni nel 1294; inoltre, Benedetto XVI aveva visitato la città quattro anni prima di dare le sue dimissioni - primo Papa a farlo in 600 anni.

Francesco ha smentito queste voci, affermando tuttavia che potrebbe prendere in considerazione le dimissioni qualora, in futuro, gli sarà impossibile condurre la Chiesa per problemi di salute.

Una visita in Ucraina e in Russia in vista?

Riguardo alla situazione in Ucraina, il Papa ha messo in evidenza i contatti che ci sono stati tra il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e Lavrov a proposito di un possibile viaggio a Mosca.

Nessun papa ha mai visitato Mosca, e Francesco ha ripetutamente condannato l’aggressione dell’Ucraina. Quando il Vaticano, mesi fa, ha esplorato la possibilità di effettuare una visita, i russi hanno risposto che non era il momento giusto.

Qualcosa potrebbe essere cambiato: “questa volta è possibile che mi recherò in Ucraina, a prima cosa è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma mi piacerebbe andare in entrambe le capitali”.