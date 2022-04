ForumAlternativo critica gli attacchi turchi

La guerra non è solamente in Ucraina, e ForumAlternativo non manca di rimarcare aspramente come quest’ultimo conflitto stia dominando la scena mediatica a discapito degli altri.

“‘Gli obiettivi che ci eravamo prefissati per la prima fase sono stati raggiunti’, dice in un video. No, in questo caso non è stato Putin a dichiararlo. Altrimenti la notizia l’avreste prontamente letta su tutti i portali d’informazione pochi minuti dopo esser stata espressa” si legge nel comunicato.

Il focus del gruppo in questo caso è rivolto ai bombardamenti avvenuti ieri nel nord Iraq “con droni, elicotteri e artiglieria ad opera dell’esercito turco, secondo per potenza militare della Nato”.

Bombardamenti che stanno proseguendo da mesi nel silenzio generale, causando devastazioni e numerosi morti civili. “Solo poche settimane fa, la Turchia è arrivata a bombardare un campo profughi sovraffollato per ben due volte. ‘Operazioni militari speciali’ volte in questo caso non a ‘denazificare’, ma contro i famigerati ‘terroristi’”