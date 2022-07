Firmato l’accordo sul grano

“L’accordo di oggi sul grano è un faro nel Mar Nero”. Così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha definito l’intesa a Istanbul tra Russia, Ucraina e Onu con la mediazione della Turchia per lo sblocco del grano dai porti ucraini. Anche la Russia ha firmato l’accordo per le esportazioni del grano ucraino per mano del ministro della Difesa di Mosca Serghei Shoigu. Partito Shoigu, per l’Ucraina ha firmato il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kubrakov.

Gutierres, “il mondo ha disperatamente bisogno di far fronte alla crisi”

“L’accordo stabilizzerà i prezzi degli alimenti”, secondo quanto aggiunto dal Segretario Generale dell’Onu durante la cerimonia, trasmessa dalla tivù di Stato turca Trt, per la firma dell’accordo volto a permettere l’esportazione di grano attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. L’accordo di oggi non è stato facile, gli sforzi sono stati enormi, i negoziati estenuanti, il mondo ha disperatamente bisogno di far fronte alla crisi alimentare”, ha poi spiegato Guterres. Quest’ultimo ha poi ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, presente alla conferenza, per la mediazione portata avanti.