«Fine della citazione, ripeti», gaffe di Biden

«Fine della citazione, ripeti la frase», questa la frase erroneamente pronunciata dal Presidente americano Joe Biden nel corso di un discorso in diretta televisiva sul tema dell’aborto, dopo il recente pronunciamento della Corte suprema americana che ha deciso di ribaltare la storica sentenza «Roe vs Wade». Si trattava infatti di una nota, come si può vedere dal video, inserita nel gobbo per esortare Biden a rileggere l’ultima frase. Il Presidente non sembra però essersi accorto dello strafalcione, proseguendo come se nulla fosse, con nessuna reazione visibile anche da parte delle altre personalità politiche presenti.