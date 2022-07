Fiducia senza M5s: è crisi

I possibili scenari

Draghi, dal canto suo, aveva indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul decreto Aiuti, posta poi dal governo. La palla passa ora al premier. Uno scenario lo vede salire al Colle per dare le sue dimissioni a Mattarella; nel secondo caso si potrebbe procedere a una verifica di maggioranza, in cui il premier tiene una serie di incontri con gli esponenti delle massime forze politiche e verifica di avere l’appoggio necessario dei partiti per portare a termine il mandato. Dalla verifica si potrebbero confermare gli equilibri di partito, portare a un rimpasto o aprire la crisi politica vera e propria , nel caso in cui il presidente del Consiglio si dovesse trovare a non avere più l’appoggio di tutta la maggioranza che lo sosteneva.

Mario Draghi ha appena lasciato in auto palazzo Chigi e si sta recando al Quirinale, riporta Repubblica.