Fauci valuta di lasciare

Anthony Fauci si prepara a fare un passo indietro. Il “medico d’America” lascerà entro gennaio del 2025, in coincidenza con la fine del mandato di Joe Biden. A confermare le indiscrezioni su un suo addio è lo stesso super esperto, divenuto un volto familiare per milioni di americani con le sue frequenti apparizioni alla Casa Bianca e sul piccolo schermo come massimo esperto per il Covid.

Apparizioni con le quali si è conquistato stima e fiducia ma che gli sono costate anche molte critiche, soprattutto dai repubblicani contrari alla gestione del pandemia da parte dei democratici. “Lascerò il mio National Institute of Health prima della fine del primo termini di Biden, che è nel gennaio del 2025”, ha confermato Fauci. “Se qualcuno dicesse ‘devi lasciare quando non c’è più il Covid, allora arriverei a 105 anni’”, ha scherzato Fauci con Politico.

81enne

L’esperto ha 81 anni ed è stato nominato da Ronald Reagan nel 1984 per il suo primo incarico pubblico. Da allora ha servito sotto sette presidenti nel corso di una carriera pubblica durata 50 anni di cui 40 alla guida del Niaid, il National Institute of Allergy and Infectiuos Diseases.