Esplosione in miniera, dieci morti e cinque dispersi

È di dieci morti e cinque dispersi il bilancio di una esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una miniera di ferro nel dipartimento colombiano di Boyacá. Lo riferisce oggi Blu Radio. Citando fonti ufficiali, l’emittente ha precisato che lo scoppio nella miniera La Chapa, fra i comuni di Tasco e Socha, sarebbe stato provocato da un accumulo di gas.

Le squadre di soccorso, si è appreso, sono ancora al lavoro per cercare di raggiungere anche i corpi degli altri cinque minatori che mancano all’appello. Da parte sua l’Agenzia mineraria nazionale ha reso noto che la struttura era in fase di costruzione e consolidamento e che non disponeva ancora dei permessi di estrazione.