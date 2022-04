Ergastolo al quinto attentatore di Bologna

È di un ergastolo e un anno in isola mento la pena inflitta al 68enne Paolo Bellini, uno dei cinque attentatori responsabili della Strage del 2 agosto del 1980, dove una bomba esplose in stazione causando la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200. Lo rende noto ANSA, che specifica che per l’accusa l’imputato, ex Avanguardia Nazionale, è il quinto attentatore, in concorso con i Nar condannati in definitiva (Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini) e in primo grado (Gilberto Cavallini).