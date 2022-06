Energia, “piano d’emergenza a luglio”

A luglio la Commissione europea presenterà un piano europeo per affrontare l'emergenza energetica attraverso la riduzione della domanda. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue.

“Dovremo assicurarci che i piani d’emergenza siano adeguati”

“Lavoreremo con i Paesi per evitare frammentazioni - ha detto la presidente - e il ritorno ai combustibili fossili”. “Ci dobbiamo preparare ad affrontare nuove interruzioni delle forniture di gas da parte della Russia”, ha detto von der Leyen. “Dovremo lavorare duramente assicurandoci che i piani d’emergenza nazionali siano adeguati”. In questa ottica, ha detto ancora la presidente, “lavoreremo su un piano d’emergenza per la riduzione della domanda insieme ai partner industriali e ai Paesi membri”.