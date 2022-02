Elon Musk attaccato dagli animalisti

Gli animalisti accusano Elon Musk di infliggere un’enorme sofferenza alle scimmie usate nei suoi esperimenti. Il gruppo di attivisti Physician Committee for Responsible Medicine, in particolare, avrebbe puntato il dito contro Neuralink, la società di Musk specializzata in neurotecnologie e intelligenza artificiale. In proposito, sarebbero anche stati presentati dei casi specifici, che riguarderebbero l’inserimento di microchip nei cervelli degli animali.