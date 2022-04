Eliseo2022: Macron e Le Pen al ballottaggio

La forbice sarebbe ancora più ampia fra il presidente uscente, Emmanuel Macron, che conquisterebbe il 28,1% dei voti, e Marine Le Pen, ferma al 23,3%, secondo un nuovo sondaggio dell’istituto Ipsos-Sopra Steria per la tv pubblica francese.

Le Pen: «Chi non ha votato Macron si unisca a me»

«In gioco il 24 aprile non c’è un semplice voto di circostanza, ma una scelta di società e direi anche di civiltà»: lo ha detto la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen, esultando per la qualificazione al ballottaggio contro Emmanuel Macron.