Elezioni 2024, il 75% democratici non vuole Biden

Il 75% degli elettori democratici non vuole Joe Biden come candidato alle elezioni del 2024. Lo rivela l’ultimo sondaggio della CNN, secondo cui, inoltre, il 55% degli elettori repubblicani preferirebbe un candidato diverso da Donald Trump alle prossime presidenziali. Tra i democratici che auspicano un nuovo candidato il 24% sostiene che Biden non possa vincere, in aumento rispetto al 18% di gennaio-febbraio. Il 32% non vuole che l’attuale presidente sia rieletto. Solo il 25% vorrebbe un secondo mandato di Biden alla Casa Bianca, un netto calo rispetto al 45% di gennaio-febbraio.