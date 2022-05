Eichmann e la Soluzione Finale, spuntano gli audio

Ciò che Adolf Eichmann non confessò nel processo a suo carico a Gerusalemme nel 1961, lo aveva rivelato anni prima ad un giornalista olandese nazista in una lunga intervista.

Quelle registrazioni - di cui si sapeva l’esistenza ma a lungo ritenute perse - sono rimaste sepolte per molto tempo in un archivio tedesco e non sono venute fuori durante il processo in Israele, quando la pubblica accusa, Gideon Hausner, non poté riprodurle in tribunale.

Documentario trasmesso a Tel Aviv

Ora invece è possibile ascoltare la viva voce dell’architetto della Soluzione Finale nel film-documentario ‘Le Confessioni del Diavolo: le ultime registrazioni di Eichmann’ di Yariv Mozer che aprirà il ‘Docaviv International Documentary Film Festival’ a Tel Aviv.

“Sarei contento se li avessimo messi tutti a morte”

“Se avessimo messo a morte” tutti “i 10,3 milioni di ebrei, sarei contento e direi: ‘Bene, abbiamo distrutto il nemico’”, confessa Eichmann al giornalista Wilhelm Sassen durante una serie di incontri avvenuti nel 1957 in Argentina. “È una cosa difficile da dire e so che sarò giudicato per questo, ma questa è la verità”, spiega compiaciuto aggiungendo numeri, informazioni sulla macchina da morte nazista, dichiarazioni antisemite e orgoglio da Terzo Reich.

15 ore su 70 di registrazione

Del resto si sentiva al sicuro: era sgusciato con la fuga dalle maglie del Processo di Norimberga, era scappato in Argentina dove nessuno - pensava - l’avrebbe cercato e quel giornalista era stato un membro delle Waffen-SS, anche lui rifugiatosi nel paese sudamericano. Delle lunghe conversazioni con Eichmann - svoltesi a casa Sassen a volte alla presenza di altri - il giornalista registrò 70 ore, ma solo 15 sono state reperite nell’archivio che dal 1990 è aperto solo agli studiosi con l’obbligo di ascolto sul posto.

Eichmann chiese di esibire gli audio in aula

Mozer, per la prima volta, è riuscito invece ad ottenere il permesso di farne ascoltare pezzi al grande pubblico. ‘Life Magazine’ - come ricorda Haaretz - aveva parlato di parte di quelle registrazioni e Hausner ne aveva la trascrizione ma al processo a Gerusalemme Eichmann sostenne che nelle interviste a Sassen era stato frainteso e chiese di esibire gli originali in aula. Cosa che la pubblica accusa non poté fare anche se questo non salvò Eichmann, travolto dalla mole di altre prove e testimonianze contro di lui che lo portarono al patibolo in Israele. “Eichmann - ha spiegato Mozer ad Haaretz - ripeté varie volte durante il processo di non sapere dello sterminio degli ebrei, ma le registrazioni mostrano senza dubbio che ne è stato artefice”.