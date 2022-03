Ecco cos’è successo oggi in Ucraina

Appello alla comunità internazionale

Un bilancio tratteggiato poco dopo il rinnovato appello rivolto alla comunità internazionale, di chiudere lo spazio aereo sopra l’Ucraina. A ribadire un concetto cruciale per il presidente ucraino ci ha pensato anche la Kiev Classic Orchestra che ha tenuto un concerto in Piazza Maidan, ripreso dall’ufficio presidenziale con il titolo “Free sky”. Quando le armi si fermano si rinvigorisce la propaganda da entrambe le parti. E così in una colonna di veicoli militari russi diretti verso la capitale spuntano su camion e carri le bandiere dell’Unione sovietica, verso cui un cameraman del Ministero della difesa russo indugia lungamente. Ma in questo 14esimo giorno dallo scoppio della guerra in Ucraina, i riflettori sono puntati soprattutto sulla centrale nucleare di Chernobyl. Già ieri sera in una presa di posizione, il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia nucleare, Rafael Mariano Grossi, aveva indicato come la situazione fosse fonte di preoccupazione e come le comunicazioni con la centrale si limitassero ad e-mail.