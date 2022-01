EasyJet, un 2022 su livelli pre-pandemia

L'offerta di EasyJetQ4 per il 2022 è “vicina ai livelli del 2019” e la domanda per l’estate si preannuncia “forte, con il Regno Unito e le rotte turistiche che andranno particolarmente bene”. Lo afferma l’amministratore delegato Johan Lundgren, che si dice “fiducioso che EasyJet continuerà a conquistare nuovi clienti”. Il Gruppo potrà contare su “ulteriori opportunità che, affiancate alla nuova offerta di servizi ancillari, garantiranno un ritorno forte e sostenibile per gli azionisti”.

Capacità dei velivoli

Nel primo trimestre dell'esercizio 2021-2022 EasyJet ha volato al 64% della capacità del 2019, un risultato “ampiamente in linea con le indicazioni annunciate e un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in cui la compagnia ha volato al 18% della capacità del 2019”. Il fattore di riempimento dei voli è stato del 77% rispetto all'oltre 80% indicato, a causa dell'impatto che Omicron ha avuto sulla fiducia dei clienti e sulla loro capacità di viaggiare durante il mese di dicembre. Nell'ultimo mese del 2021 EasyJet ha registrato livelli significativi di cambi prenotazione a ridosso del viaggio a causa delle restrizioni di viaggio e delle preoccupazioni per Omicron. Per l'intero gruppo nel 1. trimestre i passeggeri sono aumentati da 2,9 a 11,9 milioni.