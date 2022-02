“Quello che è avvenuto ha sorpreso anche me, sembrava impossibile avvenisse”. Così Toni Capuozzo commenta l’escalation delle ultime ore in Ucraina. Per il giornalista, noto per aver seguito importanti cronache di guerra, la speranza è che il conflitto duri poco, come avvenuto nel 2004 in Georgia: “La speranza è che si trasformi in un blitz e non in una lunga agonia dell’Ucraina, che metterebbe a dura prova anche il morale per l’Occidente”.