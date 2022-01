È morto David Sassoli, presidente del Parlamento UE

È morto a 65 anni il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. A confermare il decesso, avvenuto nella notte in un centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, il suo portavoce Roberto Cuillo. “La data e il luogo del funerale saranno comunicati nelle prossime ore”, ha precisato il portavoce su Twitter.

Sassoli era in ospedale dal 26 dicembre, ma solo ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero in Italia dovuto a una grave complicanza causata da una disfunzione del sistema immunitario. Al suo secondo ricovero in pochi mesi, da settembre aveva cancellato ogni impegno istituzionale, dicendo di soffrire di una grave polmonite dovuta al batterio della legionella.