Due poliziotti uccisi in Germania, autori in fuga

La polizia, che ha indicato di non conoscere il movente degli assassini e ha invitato gli automobilisti a non far salire gli autostoppisti, sta dando la caccia agli autori del crimine in fuga. Gli assassini potrebbero essere cacciatori di frodo, perché poco prima della sparatoria, i due agenti avevano inviato un messaggio radio indicando di aver fermato un mezzo sospetto che trasportava selvaggina nel portabagagli.