Droga dello stupro alla festa Spd

Nausea e vertigini Il caso risale a mercoledì scorso, in occasione della festa di partito organizzata in cancelleria prima della pausa parlamentare. All’evento avrebbero preso circa un migliaio di persone, tra cui molti deputati e i loro collaboratori. Il giorno successivo, le autorità hanno comunicato di aver ricevuto una denuncia da una giovane di 21 anni, che sebbene avesse consumato solo cibo e bevande analcoliche, diceva di essersi sentita male, con nausea e vertigini. Nel quadro dell’indagine contro ignoti per gravi lesioni personali che si è aperta successivamente sono arrivate almeno altre 8 segnalazioni, riferisce l’Spd. Secondo i media tedeschi - è stato il Tagesspiegel a riportare la vicenda - le vittime avrebbero ingerito le “gocce KO”, una droga liquida insapore che dà una serie di effetti nocivi, dalla perdita di memoria a breve termine allo svenimento. Vengono utilizzate dagli aggressori per commettere violenze sessuali e furti. Sempre secondo questa stessa testata ci sarebbe un caso confermato dai test.

Le reazioni del partito socialdemocratico

Per i vertici dell’Spd è stato uno “shock”: “mi fa arrabbiare che una cosa del genere possa accadere in un evento organizzato” ha riferito il co-leader Lars Klingbeil, auspicando l’arresto dei responsabili. Un portavoce del partito ha inoltre confermato che la festa era riservata ai membri del partito, e che si poteva partecipare solo su invito. Una funzionaria del gruppo parlamentare, Katja Mast, ha invitato chi ha partecipato al party a farsi avanti: spesso, chi subisce questo tipo di violenze non denuncia per vergogna o perché non ha memoria di ciò che è successo; non si può dunque escludere che le vittime nel caso della festa del partito siano di più.