Draghi si è dimesso

Draghi in ragione del voto di fiducia di ieri sera, a cui non hanno preso parte M5s e le forze del centro-destra, ha deciso di rassegnare la sue dimissioni. Dopo un breve intervento alla Camera, chiedendo la sospensione della seduta fino alle 12, il Primo ministro ha annunciato che si sarebbe recato immediatamente da Mattarella. Il Presidente della Repubblica questa volta non ha potuto che accettare le dimissioni del premier.

Il comunicato del Quirinale “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il Governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”.

Il breve intervento alla Camera

Non sono mancati gli applausi dell’aula per il presidente del consiglio dei Ministri Mario Draghi, che proprio ieri aveva ribadito la sua volontà di dimettersi, in seguito al voto di figuda al Senato. Oggi durante la seduta alla Camera dei deputati il premier ha però comunicato ai deputati, poco dopo l’inizio della seduta, di volerla rimandare. Il motivo? Recarsi subito da Mattarella per confermare le proprie dimissioni. “Grazie a tutti”, dice commosso, “certe volte, vedete, anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie per tutto quanto abbiamo fatto assieme. Ora, alla luce del voto espresso ieri sera dal Senato della Repubblica, chiedo però di sospendere la seduta perché mi sto recando dal Presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni”. Così, il premier Draghi, si è congedato dalla Camera, annunciando una ripresa della seduta per mezzogiorno.