Draghi in Algeria per il gas

Mario Draghi visiterà l’Algeria il prossimo Lunedî, con lo scopo di continuare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas della penisola. L’Italia infatti, che trae circa il 40% del suo gas dalla Russia, in seguito al conflitto in Ucraina ha cercato di acquisire nuovi fornitori. Il Primo ministro Draghi sarà accompagnato dai quadri amministrativi di Eni, dal Ministro degli esteri Di Maio e dal Ministro per la transizione ecologica Cingolani.

Proprio Cingolani, nei giorni scorsi, aveva affermato che l’Italia era in trattative “molto avanzate” con sette paesi fornitori di gas.