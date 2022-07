Draghi chiede il voto di fiducia

La replica

Mario Draghi ha letto la sua replica ai dibattiti al Senato. Innanzitutto il premier ha ringraziato chi ha sostenuto “l’operato del governo con lealtà, collaborazione, partecipazione”. Il discorso è proseguito con la difesa dalle accuse mosse da alcuni senatori, precedute dalla rilettura di estratti del discorso di stamane. Innanzitutto, Draghi ha rigettato le accuse che lo vedevano chiedere “pieni poteri”, accusa mossa da Giorgia Meloni. Per Draghi “la democrazia [italiana] è una democrazia parlamentare, in cui io mi riconosco. Quindi niente richiesta di pieni poteri, va bene?”. A chi accusava il governo di non entrare in questioni come lo ius scholae, la cannabis e il ddl Zan, Draghi ha spiegato che il governo ha deciso di non intervenire in temi parlamentari in ragione della sua natura di esecutivo fondato su un’ampia coalizione di unità nazionale. Sul Reddito di cittadinanza: “è una cosa buona, ma se non funziona è una cosa cattiva. Non è il superbonus il problema, ma i meccanismi di cessione relativi. Chi li ha disegnati senza discrimine è colpevole della situazione in cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti. Bisogna tirare fuori dai pasticci quelle migliaia di imprese che sono in difficoltà. Non ho molto altro da dire”, ha concluso Draghi, chiedendo che “venga posta la fiducia sulla proposta di risoluzione avanzata dal senatore Casini”.