Donne nella nomina dei vescovi: apertura del Papa

Apertura alle donne nella nomina dei vescovi In un’intervista rilasciata a Reuters, il pontefice ha reso noto di aver adottato una nuova costituzione entrata in effetto lo scorso mese che permette ad ogni cattolico battizzato di essere a capo della maggior parte dei dipartimenti del vaticano. “Sono aperto a dare alle donne un’opportunità” ha affermato Francesco.

La misura, che non è ancora stata annunciata, è altamente significativa in quanto le donne avranno per la prima volta parola nella nomina dei vescovi, tutti uomini. “In questo modo, le cose si aprono un po’” ha affermato il Papa, senza specificare chi saranno le donne nominate al comitato di nomina o quando ciò succederà.