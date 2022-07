“Donne e bambine vittime della repressione talebana”

Amnesty International denuncia la “soffocante repressione” dei diritti umani di donne e bambine in Afghanistan con il rapporto ‘Morte al rallentatore: le donne e le bambine sotto il regime dei talebani’. “Da quando, nell’agosto 2021, hanno assunto il controllo dell’Afghanistan, i talebani stanno violando i diritti delle donne e delle bambine all’istruzione, al lavoro e alla libertà di movimento, azzerando il sistema di protezione e sostegno per le donne che fuggono dalla violenza domestica, arrestando donne e bambine per minime infrazioni a norme discriminatorie e contribuendo all’aumento dei matrimoni infantili, precoci e forzati”, denuncia l’Ong in un comunicato.