Domani Shanghai esce dal lockdown

Shanghai ripristinerà completamente la normalità della produzione e della vita in tutta la città a partire da domani, con il presupposto di contenere il rischio generale di diffusione del Covid-19, secondo quanto dichiarato in una conferenza stampa tenutasi oggi. Il confinamento era stato ordinato per alcuni quartieri lo scorso 28 marzo, prima di essere esteso all’intera metropoli a seguito di un’impennata di casi di coronavirus che aveva messo in forte discussione la strategia dello “zero Covid” adottata dal governo cinese.