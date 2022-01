Djokovic si allena in attesa della decisione sul visto

Novak Djokovic si prepara agli Australian Open, che prendono il via il 17 gennaio, allenandosi a porte chiuse alla Rod Laver Arena di Melbourne in attesa delle decisioni del ministero per l’immigrazione australiano. Dopo aver vinto la battaglia legale ieri contro la cancellazione del suo visto, la star del tennis deve infatti aspettare la mossa del ministro Alex Hawke che potrebbe decidere di annullarlo in base alla sezione 133C(3) del Migration Act. “In linea con il principio del giusto processo, il ministro esaminerà a fondo la questione”, si legge in una nota del portavoce di Hawke. Secondo i media locali sarà tuttavia difficile che una decisione arrivi entro oggi.

Incongruenze nelle sue dichiarazioni

Secondo quanto riferiscono i media australiani al vaglio del ministro ci sarrebbero delle incongruenze nella dichiarazione rilasciata dal 34enne al suo arrivo in Australia, come riportato dalle carte rese pubbliche dal tribunale. Il tennista ha per esempio dichiarato di non aver viaggiato nei precedenti 14 giorni all’ingresso nel Paese. Il 34enne serbo tuttavia ha viaggiato da Belgrado (dove è stato visto a Natale giocare a tennis per strada) a Marbella, sua ‘sede spagnola’, da dove si sarebbe imbarcato per l’Australia. Sul modulo in cui è stata formulata la domanda: “Avete viaggiato o viaggerete nei 14 giorni precedenti il vostro volo per l’Australia?” è chiaramente specificato che “dare informazioni false o ingannevoli è un reato grave. Si può anche essere soggetti a una sanzione civile per aver dato informazioni false o fuorvianti”. Djokovic si è giustificato davanti ai funzionari di frontiera sostenendo che la dichiarazione di viaggio australiana era stata compilata da Tennis Australia a suo nome.