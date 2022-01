Nessun visto per almeno 3 anni?

Il tennista numero 1 al mondo, contrario ai vaccini, è stato espulso ieri dopo che la Corte federale ha confermato l’annullamento del visto impedendogli di fatto di prendere parte agli Australian Open. In base alle leggi sull’immigrazione australiane, a Djokovic, non può essere concesso un altro visto per almeno tre anni. Tuttavia, Morrison ha detto che gli potrebbe essere consentito l’ingresso molto prima alle “giuste condizioni”.