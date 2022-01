Djokovic ammette errori su Covid e viaggi

Il test anti-Covid Djokovic, che descrive le accuse come “molto dolorose” per la sua famiglia, dichiara di aver appreso del risultato del test del 16 dicembre solo il giorno successivo, dopo aver partecipato a un evento di tennis giovanile. “Ho assistito a una partita di basket a Belgrado il 14 dicembre, a seguito della quale alcune persone sono risultate positive al Covid. Nonostante non avessi sintomi, ho fatto un test antigenico rapido il 16 dicembre, che è risultato negativo. Per maggiore precauzione ho fatto un test PCR lo stesso giorno. Il giorno successivo ho partecipato a un evento di tennis a Belgrado per presentare dei premi ai bambini e prima di andarci ho fatto un test antigenico rapido, che è risultato negativo. Ero asintomatico e mi sentivo bene e non avevo ricevuto la notifica di un risultato positivo del test PCR fino a dopo quell’evento”.

Gli errori sui documenti di ingresso

Il tennista ammette poi di aver commesso errori anche per i documenti d’ingresso per l’Australia. Sul modulo di ingresso, ricordiamo, Djokovic ha dichiarato di non aver viaggiato nei 14 giorni prima del suo arrivo il 6 gennaio in Australia. Ma sui social ci sono immagini che lo smentiscono: Djokovic era stato infatti a Belgrado il giorno di Natale e poi era apparso a Marbella in Spagna il 2 gennaio. Sul modulo è specificato che “dare informazioni false o ingannevoli è un reato grave”, in Australia. Si può arrivare ad una pena massima di 12 mesi. Djokovic per questo si scusa, e dice che si è trattato di un errore di tipo amministrativo e umano. “La documentazione è stata presentata dal mio team e il mio agente si scusa sinceramente per l’errore amministrativo nello spuntare la casella errata sul mio viaggio precedente all’arrivo in Australia. Questo è stato un errore umano e certamente non intenzionale. Viviamo in tempi difficili in una pandemia globale e a volte possono verificarsi questi errori. Il mio team ha fornito oggi maggiori informazioni al governo australiano per chiarire questo punto”.