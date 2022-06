Di Maio a Berlino su Ucraina e sicurezza alimentare

Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano Luigi Di Maio è oggi a Berlino per partecipare a due riunioni convocate dalla Germania: la prima in ambito G7, incentrata prevalentemente su Ucraina e esportazione del grano, la seconda finalizzata alla sicurezza degli approvvigionamenti alimentari. Lo fa sapere la Farnesina.

Ucraina

Il primo appuntamento, che vedrà riunirsi i ministri degli Esteri del G7, sarà dedicato al sostegno all’Ucraina, anche nel suo percorso europeo e nella sua resilienza in ambito umanitario, militare e finanziario. I ministri discuteranno inoltre del tema dell’esportazione del grano, con un’attenzione particolare alle conseguenze globali legate al blocco delle esportazioni di cereali ucraini - drasticamente limitate a causa del conflitto. Saranno prese in esame anche le principali iniziative europee ed internazionali volte ad individuare rotte alternative e la creazione di “corridoi sicuri” per la ripresa del traffico marittimo.