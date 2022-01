Il palazzo presidenziale e il municipio di Almaty che continuano a bruciare, altri edifici governativi in rovina, veicoli della polizia carbonizzati nelle strade, bossoli di proiettili a cospargere il terreno. E ancora, di tanto in tanto, il rumore di spari proveniente dalla Piazza della Repubblica, nel cuore della città.

Immagini da guerra civile

L’ex capitale e centro economico del Kazakhstan, avvolta nella nebbia, appare come un girone dantesco. Immagini da guerra civile più che da proteste di piazza, con un bilancio che si aggrava di ora in ora. Decine i morti, almeno un migliaio i feriti e circa 2.000 arresti, secondo le ultime cifre fornite dalle autorità.

Intanto, guidate dai paracadutisti russi, arrivano le avanguardie delle forze dei Paesi del Trattato collettivo di sicurezza (Csto), chiamate in soccorso dal presidente Kassym-Jomar Tokayev, secondo il quale il Paese è vittima di un attacco di gruppi terroristi addestrati e guidati da potenze straniere.

L’appello della Farnesina

Dello stesso avviso Mosca, secondo la quale «formazioni armate organizzate» sono all’opera per «minare la sicurezza e l’integrità» del Kazakhstan, finora considerata la più stabile e prospera Repubblica ex sovietica dell’Asia centrale, alleata della Russia ma che negli anni ha attirato enormi investimenti, anche americani ed europei, per sfruttare le sue risorse energetiche. E non è un caso che il ministero degli Esteri abbia tenuto ad assicurare che «gli investimenti esteri e gli affari delle società straniere saranno protetti». Mentre la Farnesina, lanciando un appello perché «si metta immediatamente fine alle violenze», sottolinea i «rapporti di amicizia» e il «solido partenariato economico» tra l’Italia e il Kazakhstan.

Fuoco ad altezza d’uomo

Avere un quadro preciso della situazione, e capire come sia evoluta dopo le prime proteste scoppiate domenica per l’aumento dei prezzi del Gpl, non è facile, anche per il blocco quasi continuo di Internet e delle linee dei telefoni cellulari. Ma le scene di distruzione e diverse testimonianze indicano che almeno dalla giornata di mercoledì le manifestazioni pacifiche hanno lasciato posto a scontri sempre più violenti, tra oppositori anche armati e forze di sicurezza che non hanno esitato ad aprire il fuoco ad altezza d’uomo.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, ha detto la portavoce della polizia di Almaty, Saltanat Azirbek, molti manifestanti hanno cercato di dare l’assalto a sedi governative e commissariati di polizia per impadronirsi delle armi. «Decine» di loro sono stati uccisi, ha ammesso la stessa fonte. Mentre sul fronte opposto le autorità parlano di almeno 18 morti (di cui due decapitati) e 700 feriti tra le forze di sicurezza.

Ripreso il controllo dell’aeroporto

Intanto le forze governative hanno ripreso il controllo dell’aeroporto di Almaty, che mercoledì era stato abbandonato nelle mani di alcune decine di oppositori. Ma nel tardo pomeriggio gli scontri sono ripresi in città. Incidenti sono segnalati anche nelle città d Shymkent e Taraz, dove, secondo il ministero dell’Interno, ci sono stati tentativi di assaltare sedi governative. E a calmare la situazione non è bastato finora l’annuncio delle autorità kazake della decisione di calmierare per i prossimi sei mesi i prezzi del gas, insieme con la conferma dello stato d’emergenza che rimarrà in vigore almeno fino al 19 gennaio.

La comunità internazionale rinnova gli appelli