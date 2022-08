Cuba, un fulmine fa esplodere un deposito petrolifero

Il rogo L'incendio è divampato venerdì sera, quando un fulmine ha colpito uno dei serbatoi del deposito petrolifero alla periferia di Matanzas, una città di 140'000 abitanti a 100 chilometri a est dell'Avana. Il fuoco si è poi propagato a un secondo serbatoio. Secondo Granma, “c’è stato un guasto nel sistema del parafulmine che non ha resistito alla potenza della scarica elettrica”.

Vittime, dispersi e feriti

“Un corpo è stato trovato sul luogo dell’incidente”, ha detto il direttore sanitario di Matanzas Luis Armando Wong in una conferenza stampa. Cinque feriti sono in condizioni critiche, tre in gravissime condizioni e 28 gravemente feriti, secondo un ultimo rapporto comunicato sull’account Twitter della presidenza. Tra i feriti il ministro dell’Energia Livan Arronte. Le 17 persone scomparse sono vigili del fuoco “che si trovavano nella zona più vicina all’incendio” quando è avvenuta l'esplosione.