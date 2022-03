Croce Rossa via da Mariupol: “Impossibile operare”

I collaboratori del CICR hanno dovuto lasciare la settimana scorsa la città assediata di Mariupol, in Ucraina, a causa della situazione drammatica in cui si trova. Non è “più possibile svolgervi un lavoro umanitario ragionevole”, ha affermato oggi il presidente dell’organizzazione Peter Maurer. Intervistato dalla RTS di ritorno a Ginevra dopo una visita di cinque giorni in Ucraina, Maurer ha aggiunto che ora il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) aspetta che i belligeranti forniscano garanzie per permettere un ritorno nella città sul Mare d’Azov.

Evacuazioni difficili

“La situazione nella città (di circa 350’000 persone, per lo più russofoni) è estremamente complessa. Entrambe le parti l’hanno resa una questione di prestigio, e le evacuazioni sono molto difficili”, ha proseguito Maurer. Su altri fronti, i team del CICR sono stati in grado di trovare accordi con i belligeranti per evacuare decine di migliaia di persone. “Incoraggiamo entrambe le parti a parlarsi, ma abbiamo bisogno di qualcosa di più delle intenzioni (per garantire la sicurezza dei civili)”, ha detto Maurer. Le strade sono spesso disseminate di munizioni.

Situazione tesa anche a Lviv