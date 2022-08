Croazia, si ribalta un pullman. Diversi morti

È di almeno 12 vittime il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina su un’autostrada a nord di Zagabria, che ha coinvolto pullman polacco. Lo riportano i media locali. Undici passeggeri sono morti sul posto e un altro in un ospedale di Zagabria. Altre 31 persone sono rimaste ferite, molte delle quali sono in condizioni gravi. Sul pullman, partito ieri da una cittadina nei pressi di Varsavia, c’erano 43 persone, inclusi due conducenti.

Sembra che il mezzo fosse diretto al santuario mariano di Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente.