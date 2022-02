Crisi Ucraina: il ruolo della Cina

È il 4 febbraio del 2022, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali. A Pechino, il presidente cinese Xi Jinping incontra l’omologo russo Vladimir Putin per discutere di un maxi accordo di rifornimento di gas: Gazprom sigla con la China National Petroleum un contratto di fornitura per ulteriori 10 miliardi di metri cubi di gas naturale all’anno. Una partita, quella dei rifornimenti, centrale per comprendere le dinamiche della cisi Ucraina di oggi.