Cremlino conferma avvio ritiro truppe

Il Cremlino ha confermato l’inizio di un ritiro pianificato dal confine ucraino delle sue truppe impegnate nelle esercitazioni militari. Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha detto che il ritiro "era pianificato" e "non dipende dall'isteria occidentale". Il ministro, citato dalla Tass, ha aggiunto che le notizie diffuse dall'Occidente su un’invasione russa dell'Ucraina sono "terrorismo mediatico". Il Cremlino considera inoltre la decisione degli Usa di evacuare i loro diplomatici da Kiev come "un'isteria esibizionista e senza senso". Lo ha affermato il portavoce, Dmitry Peskov, citato a sua volta dalla Tass. L'annuncio del presidente statunitense Joe Biden su una possibile invasione russa dell'Ucraina per mercoledì 16 febbraio è parte di "una campagna senza precedenti per aumentare le tensioni in Europa", ha aggiunto Peskov. “La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella Storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo”, ha rincarato su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova,