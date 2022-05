Covid, Kim ordina lockdown dopo primo caso

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ordinato il lockdown per tutte le città del Paese dopo l’individuazione del primo caso di Covid-19. “Si è creata una grave situazione a causa dell’introduzione di un virus mutante Omicron stealth nei nostri distretti”, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Kcna. Durante una riunione del Partito dei Lavoratori alla presenza di Kim, le autorità hanno valutato le misure nazionali di quarantena del Paese a un livello di “massima emergenza”. La Corea del Nord ha confermato il suo primo caso in assoluto di Covid-19 e ha dichiarato una “grave emergenza nazionale”, con il leader Kim Jong-un che in una drammatica riunione ha promesso di “eliminare” il virus a dispetto della misura draconiana di chiudere i confini dall’inizio della pandemia nel 2020. I campioni prelevati da pazienti malati con febbre nella capitale Pyongyang erano “coerenti con” la variante Omicron altamente trasmissibile, ha riferito la Kcna. Alti funzionari, incluso il leader Kim Jong Un, hanno tenuto una riunione d’urgenza del Politburo per discutere le migliori azioni contro la crisi annunciando il rafforzamento del sistema di controllo verso la “massima emergenza”.