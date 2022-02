Covid, Israele: scendono le infezioni

Scendono le nuove infezioni in Israele, anche se il Paese si avvicina alla soglia dei 10mila decessi da inizio pandemia, con oltre 1'000 morti a febbraio. Secondo le statistiche del ministero della sanità, nelle ultime 24 ore i casi sono scesi a 17'658 a fronte di 92'052 test con un tasso di mortalità del 19.2%. In calo anche i malati gravi, ora a 775, mentre il Fattore R resta allo 0.67. Ma febbraio, come detto, è stato un mese letale a causa della pandemia: i morti solo ieri sono arrivati a 38, portando il totale - da inizio pandemia - a 9'971. In rapporto alla mortalità febbraio - con una media giornaliera, secondo i dati di 50 vittime - è stato peggiore di gennaio, quando si sono registrati 674 decessi.