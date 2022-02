Covid, Croazia prima nell’Ue per media decessi

Con 73 vittime per milione di abitanti la Croazia è balzata la settimana scorsa al primo posto nell’UE per i decessi collegati al virus SARS-CoV-2, superando la Bulgaria, che conta 68 morti per milione di abitanti. Lo scrive il quotidiano di Zagabria Jutarnji list, indicando che se il calcolo tenesse conto dei risultati del censimento del 2021, resi noti un mese fa e che vedono un calo della popolazione da 4,1 a 3,9 milioni di abitanti, il totale sarebbe ancora peggiore.

Mentre negli ultimi giorni sembra essere stato superato il picco della quinta ondata, con i contagi giornalieri scesi del 30% rispetto ai numeri di metà gennaio, i decessi per o con Covid-19 rimangono alti, tra le quaranta e le sessanta persone al giorno. L’alto numero dei decessi viene attribuito al tasso relativamente basso di vaccinazione, ad oggi pari al 57% della popolazione, ma anche alle misure molto permissive che posizionano la Croazia tra i Paesi più aperti in Europa. Dall’inizio della pandemia, nel Paese balcanico sono morte per o con il virus 14’137 persone.