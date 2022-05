Corea Nord resta nella lista nera Usa

Gli Stati Uniti hanno mantenuto la Corea del Nord nella lista dei Paesi che “non collaborano” agli sforzi internazionali nella lotta al terrorismo, in base a un documento firmato dal segretario di Stato Antony Blinken l’11 maggio e postata sul sito web dello Us Federal Register. L’avviso dovrebbe essere ufficializzato oggi. La mossa contro Pyongyang - che è nella lista insieme a Iran, Siria, Venezuela e Cuba - cade proprio nel giorno dell’arrivo del presidente americano Joe Biden a Seul per la visita di tre giorni, prima del passaggio a Tokyo. Sullo sfondo il timore che Pyongyang possa effettuare una provocazione col lancio di un missile balistico intercontinentale o con il settimo test nucleare.