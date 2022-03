Corea del Nord, satelliti per spiare gli Usa

Due test in pochi giorni

Sabato, la Corea del Nord ha effettuato un secondo test in meno di una settimana dal primo, presentandoli entrambi come finalizzati proprio allo sviluppo di un satellite da ricognizione. I militari di Seul, invece, hanno semplicemente parlato nelle due occasioni del lancio di missili balistici, di cui il primo come il più potente dal 2017.