Corea del Nord, lanciati due nuovi missili

La Corea del Nord ha lanciato altri due missili, non identificati, nel mare del Giappone. A riferirlo è l’esercito sudcoreano, che sottolinea il fatto che si tratti del sesto test missilistico in un solo mese.

Il test Stando allo stato maggiore congiunto delle Forze armate della Corea del Sud, si trattava di due missili a corto raggio lanciati nelle acque del Mar del Giappone, al largo della costa orientale della penisola coreana. I due missili sono stati lanciati alle 8:00 e alle 8:05 ora locale da Hamhung, nei pressi della costa centro-orientale della Corea del Nord, per poi atterrare in mare dopo un volo di circa 190 chilometri e dopo aver raggiunto un’altitudine di circa 20 chilometri.

Pyongyang è pronta ad una “reazione certa e più forte”

È quanto affermato in un comunicato del Ministero degli Esteri nordcoreano trasmesso dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency”. Nella nota si legge che i recenti collaudi di missili ipersonici rappresentano un “esercizio del diritto di autodifesa”: “Se gli Stati Uniti adottano una posizione così conflittuale, la Repubblica Popolare Democratica di Corea non avrà altra scelta se non adottare una reazione certa e più forte”, aggiunge la nota. Neanche due giorni fa, il Paese ha lanciato in mare dei missili inizialmente considerati da crociera, ma stando al diritto internazionale a Pyongyang è vietato sviluppare missili balistici e armi nucleari.