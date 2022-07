Conte e Draghi a colloquio: niente rottura per ora

L’incontro

Questo mattino Conte aveva presieduto il consiglio nazionale del partito chiamato a decidere la linea in vista dell’incontro a Palazzo Chigi, tra favorevoli e contrari alla permanenza nella maggioranza. Al momento sembra essere passata la linea che preme per restare al governo, con alcune richieste da presentare a Draghi.

Fonti interne al partito, come riportato dall’Ansa, fanno sapere che la permanenza del M5s a governo dipende dalle risposte concrete che saranno date dal governo. Conte nello specifico avrebbe esortato Draghi a intervenire rapidamente in favore di lavoratori e imprese, nonché sul cuneo fiscale.