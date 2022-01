Congo: 51 condanne a morte per omicidio funzionari ONU

La giustizia militare congolese ha pronunciato 51 condanne a morte, una a dieci anni di reclusione e due assoluzioni in un processo per l’omicidio di due esperti delle Nazioni Unite perpetrato nel 2017 nel Kasai, una provincia centrale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc).

Spesso inflitta, in particolare nei casi che coinvolgono gruppi armati, la pena di morte non è stata applicata nella Rdc da una moratoria decisa nel 2003 ed è sistematicamente commutata in ergastolo. La decisione del tribunale militare di Kananga, capoluogo della provincia del Kasai centrale, è vicina alle richieste del pubblico ministero che il 30 novembre aveva perorato 51 condanne alla pena di morte e tre a 20 anni di reclusione.