Como, infermiera narcotizzata e abusata

È stato arrestato nelle ultime ore il medico, primario del reparto di anestesia, che a inizio luglio avrebbe narcotizzato e poi stuprato un’infermiera con cui aveva avuto una relazione, ormai terminata da mesi. Lo riporta la Provincia di Como, dove si legge che l’uomo, 52enne di Saronno, lavorava presso la clinica Villa Aprica di Como ed è anche titolare di uno studio medico a Saronno, nonché consulente di diversi studi dentistici. L’abuso sarebbe avvenuto nell’appartamento dell’uomo, dove la donna si era recata in serata; serata di cui però non ricorda quasi nulla. Ore di vuoto che ha cercato di ricostruire il giorno seguente, durante la telefonata con il medico, il quale nega però tutte le accuse nei suoi confronti.

Le accuse

L’accusa da parte del gip (giudice per le indagini preliminari) di Busto Arsizio è quella di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotiche, con l’ipotesi che abbia anche somministrato alla donna una dose di sedativo che l’avrebbe indotta in stato di incoscienza. Il giorno seguente la donna ha telefonato l’uomo e, dopo aver registrato la conversazione, si è recata dai carabinieri di Turate per sporgere denuncia. Il medico, nella telefonata, avrebbe ammesso di averle somministrato un farmaco per poi abusare di lei quando era ormai priva di sensi.