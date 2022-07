Commissione Ue lancia fondo per acquisti militari comuni

La Commissione Ue lancia un fondo per gli acquisti comuni per la difesa dotato di 500 milioni di euro per rafforzare in due anni le capacità industriali militari dell’Ue.

“È una nuova tappa dell’integrazione europea nella difesa”, ha annunciato il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton. Il fondo, che integra il Fondo europeo per la difesa, punta ad aumentare la produzione di armi pesanti e munizioni in Ue e ricostituire gli stock europei, continuando nell’immediato anche a offrire sostegno militare all’Ucraina. L’iniziativa sarà sostenuta da un programma permanente di acquisti congiunti entro la fine dell’anno.

Urgenza bellica

Bruxelles, rispondendo all’appello dei capi di Stato e di governo Ue lanciato al vertice di Versailles, propone di impegnare 500 milioni di euro del bilancio dell’Ue dal 2022 al 2024 per “soddisfare le esigenze più urgenti e critiche di prodotti per la difesa” sorte “dopo l’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, si legge nella proposta. “Oltre ad aiutare a ricostituire parte delle scorte” europee che si sono via via esaurite con le forniture di armi all’Ucraina, “stiamo creando un incentivo attraverso il bilancio dell’Ue affinché gli Stati membri acquistino insieme. La difesa dell’Europa sta facendo passi da gigante”, ha evidenziato Breton.

Gli ambiti

Lo strumento sosterrà i progetti redatti da consorzi di almeno tre Paesi membri. Le azioni ammissibili possono riguardare appalti per la difesa o l’estensione di progetti avviati dall’inizio della guerra, con carattere dunque retroattivo (a partire dal 24 febbraio 2022). L’idea è di “consolidare la domanda attraverso gli acquisti congiunti”, promuovendo “la competitività” e “l’efficienza della base tecnologica e industriale di difesa europea, in particolare accelerando l’adeguamento dell’industria ai cambiamenti strutturali, compreso l’aumento delle sue capacità manifatturiere”.