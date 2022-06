“Combattere strapotere delle piattaforme”

Gli Stati devono combattere con leggi e misure efficaci l’oligopolio di piattaforme internet che di fatto controlla il flusso dell’informazione, il loro potere economico e tecnologico smisurato, e la possibilità che hanno di influenzare la vita privata e sociale delle persone e di orientare le loro opinioni e scelte. È quanto chiede l’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa con un rapporto in cui il senatore Pd, Gianni Marilotti, ha fatto inserire un riconoscimento per il lavoro di Julien Assange e di Wikileaks nel proteggere il diritto all’informazione dei cittadini, e il fatto che entrambi debbano essere sostenuti invece che sanzionati.

L’esempio di Assange

“Da un lato vi è chi, come Julian Assange, rischia l’ergastolo per aver fatto conoscere decisioni e fatti tragici, dall’altro vi è chi non corre alcun rischio nonostante abbia mentito, ingannato, distrutto e destabilizzato paesi, e non ultimo il funzionamento e il prestigio della democrazia parlamentare”, ha affermato Marilotti.