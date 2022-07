Colloquio Blinken-Wang, “dialogo costruttivo”

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno raggiunto un “consenso” per migliorare le relazioni tra Cina e Usa. Lo riferisce la diplomazia di Pechino in una nota.

Cooperazione su clima e salute pubblica Wang e Blinken, si legge nella nota diffusa al termine del loro primo bilaterale da ottobre, hanno raggiunto a Bali “un consenso per promuovere la consultazione del gruppo di lavoro congiunto sino-americano e ottenere maggiori risultati” sul miglioramento delle relazioni, concordando “di creare le condizioni migliori affinché il personale diplomatico e consolare possa svolgere i propri compiti e riavviare gli scambi e le consultazioni sulle questioni culturali”. Le due parti hanno anche convenuto di rafforzare la cooperazione sui cambiamenti climatici e la salute pubblica.

E sulle questioni regionali

Si è discusso anche delle questioni di Taiwan e Ucraina; Wang ha dichiarato che gli Usa dovranno fare attenzione a un serio problema di “sinofobia”, oltre che scegliere con cautela le parole riferite a Taiwan, senza “mandare segnali sbagliati alle forze indipendentiste”. Sulla questione ucraina, come riporta Reuters, non sono disponibili i dettagli della discussione.

Tuttavia, nella nota si aggiunge che Cina e Usa “hanno avuto una comunicazione completa, approfondita, schietta e a lungo termine sulle relazioni” bilaterali e su questioni internazionali e regionali di interesse comune. Entrambe le parti “ritengono che questo dialogo sia sostanziale e costruttivo, il che aiuterà a migliorare la comprensione reciproca, a ridurre le incomprensioni e le valutazioni errate e ad accumulare le condizioni per futuri scambi ad alto livello tra i due paesi.